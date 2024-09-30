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Türkiye
AA 30.09.2024 15:19

Karabük'te kazaya giden AFAD aracı devrildi: 2 yaralı

Karabük'te kazaya giden AFAD aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te kazaya giden AFAD aracı devrildi: 2 yaralı

Karabük'te C.B. idaresindeki Karabük AFAD İl Müdürlüğüne ait pikap, Yenice ilçesi Yortan beldesi Kadıköy mevkisindeki kaza ihbarına giderken Karabük-Yenice kara yolu Yalnızca Tüneli'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, görevliler C.B. ile M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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