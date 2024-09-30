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Türkiye
AA 30.09.2024 15:52

İnşaatın temel kazısında hasar gördü, 5 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Fatih'te bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler, hasar gören ve tahliye edilen binanın bitişiğinde bulunan binada inceleme yapıyor.

İnşaatın temel kazısında hasar gördü, 5 katlı bina boşaltıldı

Akşemsettin Mahallesi Vatandaş Sokak'taki bir inşatta, dün akşam saatlerinde yapılan temel kazısı sırasında, yan taraftaki 5 katlı apartmanın duvarlarında çatlak ve kısmi çökme oluştu.

İhbar üzerine belirtilen adrese Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

2 binada inceleme başlatıldı

Ekiplerce yapılan incelemede, 5 katlı apartmanın bodrum katında ve kolonlarında çatlak olduğu belirlendi.

Öte yandan hasar gören ve tahliye edilen binanın bitişiğinde bulunan 5 katlı diğer apartmanın da temel kazısından etkilendiği şüphesi üzerine belediye ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ekiplerin 2 binadaki incelemeleri sürüyor.

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İstanbul AFAD İtfaiye Polis
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