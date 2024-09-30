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Türkiye
AA 30.09.2024 16:14

Esenyurt'ta çamur içindeki köprüde öğrencilerin zorlu yolculuğu kamerada

Esenyurt'ta okula giden öğrencilerin çamur içinde kalan bir köprüden korkuluklara tutunarak geçmeye çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt ilçesinde bazı yolları su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Piri Reis Mahallesi'nde ise Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu'na giden öğrencilerin kullandığı köprü çamur içinde kaldı. Sabah okula giden öğrenciler, köprüyü kullanırken zor anlar yaşadı.

Öğrencilerin köprünün korkuluklarına tutunarak ilerlemeye çalıştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde vatandaş, "Her sene, hep aynı şeyi çocuklar yaşıyor." diyerek, köprüyle ilgilenilmesini istedi.

Şikayetlerin ardından Esenyurt Belediyesi ekipleri, köprüyü temizledi.

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