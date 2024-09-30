Esenyurt'ta çamur içindeki köprüde öğrencilerin zorlu yolculuğu kamerada

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt ilçesinde bazı yolları su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Piri Reis Mahallesi'nde ise Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu'na giden öğrencilerin kullandığı köprü çamur içinde kaldı. Sabah okula giden öğrenciler, köprüyü kullanırken zor anlar yaşadı.

Öğrencilerin köprünün korkuluklarına tutunarak ilerlemeye çalıştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde vatandaş, "Her sene, hep aynı şeyi çocuklar yaşıyor." diyerek, köprüyle ilgilenilmesini istedi.

Şikayetlerin ardından Esenyurt Belediyesi ekipleri, köprüyü temizledi.