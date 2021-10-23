Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Aydın Erdoğan, torik balığının Karadeniz’de balıkçılar tarafından tutulduğunu söyledi.

Satışa sundukları balığın vatandaşların ilgisini çektiğini söyleyen Aydın Erdoğan, “Balık sezonu güzel başladı ve güzel devam ediyor. Tezgahlarımız balık çeşitleriyle dolu. Palamut, mezgit ve istavrit avcılığı da iyi gidiyor. Torikler az avlandığı için fiyatı yüksek. Alaplı açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına takılan 4 kilogram ağırlığındaki balığı tezgahımıza koyduk. Torik balığımızı 350 liradan alıcısını bekliyoruz” dedi.