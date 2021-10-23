Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Torik balığının tanesi 350 liradan satılıyor
Karadeniz'de nadir görülen torik balıklarının tanesi 350 liradan satılıyor.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Aydın Erdoğan, torik balığının Karadeniz’de balıkçılar tarafından tutulduğunu söyledi.
Satışa sundukları balığın vatandaşların ilgisini çektiğini söyleyen Aydın Erdoğan, “Balık sezonu güzel başladı ve güzel devam ediyor. Tezgahlarımız balık çeşitleriyle dolu. Palamut, mezgit ve istavrit avcılığı da iyi gidiyor. Torikler az avlandığı için fiyatı yüksek. Alaplı açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların ağına takılan 4 kilogram ağırlığındaki balığı tezgahımıza koyduk. Torik balığımızı 350 liradan alıcısını bekliyoruz” dedi.
Etiketler: Balıkçılık Zonguldak
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