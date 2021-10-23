Karadenizli balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Trabzon'da istavritin yanı sıra mezgit, palamut, sargan ve barbun tezgahlarda yer alıyor.

Kentte geçen hafta kilosu 10 TL’ye kadar gerileyen hamsinin az avlanması nedeniyle fiyatı arttı. Hamsinin kilosu 20 TL’ye yükseldi.

Balık çeşitlerinin arttığı kentte mezgit 50 TL, çinekop ve barbun 40 TL, çupra 50 TL, levreğin kilosu ise 60 TL, palamudun tanesi de 35 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

[Fotoğraf: DHA]

"İri ve lezzetli ama bol değil"

Balıkçı Aydın Karslı, hamsinin lezzetli ama bol olmadığını belirtip, “Denizden ne çıkar belli olmaz. Bugün hamsi vardır, bakarsın yarın yok. Mesela palamudun ilk çıktığı zaman fiyatı pahalıydı ama biz palamut bolluğu yaşayacağız dedik. Palamut gitti. Şimdi palamut yok. Çıkan palamut da ihtiyacı karşılayamıyor. Hamsi bu günlerde iyi gidiyor. Ama iyi gitse de yine fiyatı yüksek. Beklenen fiyata inemedi. Hamsinin fiyatının normalde 10 liradan yukarıya çıkmaması lazım. Hamsi güzel. İri ve lezzetli ama bol değil” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Hamsinin fiyatı kaliteye göre değişebiliyor"

Ahmet Çoğalmış ise, “Şu an tezgaha koyduğumuz hamsi çok güzel. Hem lezzetli hem de iri. Vatandaşın istediği boyutlarda. Hamsi tezgahta varsa işler daha iyi gidiyor. İnşallah hamsi bu dönem bizi bırakmaz. Böyle devam eder. Hamsinin fiyatı da kalitesine göre değişebiliyor. Şu an piyasanın en iyisi olan ve Trabzon’da avlanan hamsi 20 TL” diye konuştu.