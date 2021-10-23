Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı bölgelere zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren hafta ortasına kadar soğuk hava etkisini gösterecek. Buna bağlı olarak bazı bölgelerde zirai don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren hafta ortasına kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde soğuk ve yağışlı sistem etkili olacak.
Zirai don bekleniyor
Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece Marmara ve Batı Karadeniz'de, pazartesi gece ve salı sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don riski bulunuyor.
Başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji
Sıradaki Haber
İzmir'de evde Hint keneviri yetiştirenlere gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz