Kayabaşı Mahallesi'nde 30 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Ahmet Teker, müşterilerinin uzayan saçlarını keserek başka bir kuaför arkadaşı aracılığıyla lösemili çocuklara bağışladıklarını söyledi.

Teker, şimdiye kadar çok saç bağışladıklarını, hazırladığı 2 saçı da yakın zamanda ilgili yere ulaştıracaklarını ifade etti.

Teker, saçların birçok lösemili çocuğun yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi.