Delikkaya Mahallesi'nde 2019 yılında yaşanan heyelan sonucu 10 bina tahliye edildi.

Mart ayında yağan kar ve sağanak yağışların ardından yumuşayan toprak yeniden heyelana neden oldu.

Mahalledeki yaklaşık 350 dönüm arazi kapsayan alanda başlayan heyelan nedeniyle 4 yıl önce boşaltılan 22 yıllık bir ev yan yattı.

Altınordu kaymakamı Erkan Karahan, Ordu AFAD İl Müdürü Osman Işık ve yetkililer heyelanın yeniden başladığı noktaya giderek incelemelerde bulundu, yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.