Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzurum'da 3.8 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: TRT Haber]
Erzurumun Aşkale ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 15:40'da 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2023
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Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Aşkale (Erzurum)
Tarih:2023-04-03
Saat:15:40:51 TSİ
Enlem:39.755 N
Boylam:40.622 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pJVQZDKYkI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Erzurum
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