Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi’ndeki Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis, harekete geçti. Polis ekipleri dernek binasına baskın yaptı. Ekipler, baskından önce içeriye girerek horoz dövüşünü kayıt altına aldı.

Dövüşleri organize eden, dövüşü seyreden kişilere ve 11 horozun sahipleri hakkında idari işlem başlatıldı. Horozlara ise el konuldu.

Derneğin bir odasına ring ve tribün kurmuşlar

Horoz dövüştürmek için dernek evinin bir odasına ring ve ringin etrafına tribün kurulduğu görüldü. Ayrıca dövüş başına 4-5 bin liraya kadar bahis oynatıldığı belirtildi. Dövüşlerin ise WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla organize edildiği ifade edildi.