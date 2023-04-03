Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü baskını
[Fotoğraf : Arşiv İHA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü organize eden, dövüştüren ve dövüşleri izleyen kişiler hakkında idari işlem başlatıldı.
Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi’ndeki Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis, harekete geçti. Polis ekipleri dernek binasına baskın yaptı. Ekipler, baskından önce içeriye girerek horoz dövüşünü kayıt altına aldı.
Dövüşleri organize eden, dövüşü seyreden kişilere ve 11 horozun sahipleri hakkında idari işlem başlatıldı. Horozlara ise el konuldu.
Derneğin bir odasına ring ve tribün kurmuşlar
Horoz dövüştürmek için dernek evinin bir odasına ring ve ringin etrafına tribün kurulduğu görüldü. Ayrıca dövüş başına 4-5 bin liraya kadar bahis oynatıldığı belirtildi. Dövüşlerin ise WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla organize edildiği ifade edildi.
Etiketler: Konya
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