Ataşehir Konteyner Kent'te Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme çadırında Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından çocuklar için Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca, Aşuk ile Maşuk gibi etkinlerler düzenleniyor.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, depremin ilk anından bu yana afet alanlarında çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Çocuklara moral vermek için geldik"

Adıyaman'a 29 Mart'ta geldiklerini ifade eden Keleş şunları söyledi:

"Eski ramazan geleneklerini unutturmamak ve çocuklara moral vermek için geldik. Bu kapsamda Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca, Aşuk ile Maşuk gibi gösteriler yapıyoruz çocuklara. Eğlencelerden sonra çocuklara Osmanlı macunları, şerbetler veriyoruz."

"Onların bir gülücüklerine her şey değiyor"

Depremden etkilenen çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını dile getiren Keleş, "Çocuklar deprem anını uykuda yaşadı. Bunları unutturmaya çalışıyoruz. Onların bir gülücüklerine her şey değiyor zaten. Bizler de onlardaki bu gülümsemeyi görmek için geldik" dedi.