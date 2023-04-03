Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
[Arşiv : İHA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Küpar Yol Kontrol Noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 150 kilogram kaçak yaprak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
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