Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Küpar Yol Kontrol Noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 150 kilogram kaçak yaprak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.D. hakkında adli işlem başlatıldı.