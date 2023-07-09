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Türkiye
AA 09.07.2023 06:42

Topkapı Sarayı'nda yangın

Topkapı Sarayı'nın içindeki tarihi restoranın çatısında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Topkapı Sarayı'nda yangın
[Fotograf: AA]

Saraydaki tarihi ahşap restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Topkapı Sarayı'na polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sarayın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, çevredeki otellerde konaklayan vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

Topkapı Sarayı'nda yangın

Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine bazı belediyeler su tankerleriyle destek oldu.

Bu arada, yangın söndürme çalışmaları sırasında restoranda çökmeler meydana geldi.

Topkapı Sarayı'nda yangın

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ağır maddi hasarın meydana geldiği restoranda ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

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