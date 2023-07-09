Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.07.2023 06:14

Düzce'deki sağanak dereleri taşırdı

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkınlar köylerde hasara yol açtı.

Düzce'deki sağanak dereleri taşırdı
[Fotograf: AA]

Kentte gün boyu etkili olan kuvvetli yağış, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerindeki bazı köylerde derelerin taşmasına neden oldu.

Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay, Dereköy ve Subaşı köylerine yakın noktadan geçen derenin taşması sonucu bazı ahır ve işletmeleri su bastı.

Düzce'deki sağanak dereleri taşırdı

Taşkın nedeniyle AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı köylerde yollar tahrip oldu, ağaçlar devrildi.

Altunçay köyünde Habip Uygun'un sahibi olduğu 14 büyükbaş hayvan, köylüler tarafından kurtarıldı.

Çiftçinin 5 dönüme yakın ekili arazisi ve bostanı da taşkından zarar gördü.

Düzce'deki sağanak dereleri taşırdı

Gölyaka ilçesinde de Değirmentepe, Zekeriya ve Bekiroğlu köylerinde tıkanan menfezler temizlendi.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, çalışmaları yerinde inceledi.

ETİKETLER
Düzce Sağanak
Sıradaki Haber
Giresun'da yollar göle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:47
BM'den Sudan'da 22 kişinin öldüğü hava saldırısına kınama
06:45
Topkapı Sarayı'nda yangın
06:19
Kontrolden çıkan servis restorana daldı
03:18
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da saldırı
03:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Müslümanların kutsallarına saldırma cesareti bulamaz
03:03
Giresun'da yollar göle döndü
Depremin vurduğu Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa edilecek
Depremin vurduğu Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa edilecek
FOTO FOKUS
Ordu'da sağanak: Dere taştı, caddeleri su bastı
Ordu'da sağanak: Dere taştı, caddeleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ