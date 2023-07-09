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Türkiye
AA 09.07.2023 06:17

Kontrolden çıkan servis restorana daldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, servis aracının kontrolden çıkarak mağaza ve restorana girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan servis restorana daldı
[Fotograf: AA]

Ersel Tuğrul idaresindeki servis minibüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki mobilya mağazası vitrinini kırıp kolona hasar verdi, ardından yanında bulunan restorana girdi.

Kazanın şiddetiyle sürücü Tuğrul araçta sıkışırken, yanında bulunan Cengizhan B, Ercan Ö, Gökan D. ile Kadir Ç. yaralandı.

Kontrolden çıkan servis restorana daldı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Araçtakilerin eğlenceden döndükleri ve yemek yemeye giderken kazaya karıştıkları öğrenildi.

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