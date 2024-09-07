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Türkiye
AA 07.09.2024 11:17

TOKİ 21 yılda 2 bin 718 eğitim binası inşa etti

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, 21 yılda okuldan kütüphaneye kadar 2 bin 718 eğitim binası inşa ettiklerini açıkladı.

TOKİ 21 yılda 2 bin 718 eğitim binası inşa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, kurumun eğitim projeleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Okullardan üniversitelere, yurtlardan spor salonlarına kadar öğrencilerin nitelikli, sağlıklı ve kaliteli ortamda öğrenim görmesine katkı sağladıklarını belirten Sungur, Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen eğitim alanındaki projelerin kesintisiz sürdüğünü söyledi.

"Projelerimizle eğitime tam destek veriyoruz"

Sungur, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın koordinasyonunda, öğrencilerimize daha iyi ve kaliteli eğitim verilmesini sağlayacak projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda 2003'ten bugüne kadar 30 bin 222 derslikli 1430 okul, 26 üniversite, 86 bin 20 kapasiteli 218 öğrenci yurdu, 47 kütüphane, 997 spor salonu ve sosyal donatılar yaptık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz okul, üniversite ve yurt projelerimizle eğitime tam destek veriyoruz."

Eğitim yapılarını bölgelerin yöresel mimarisini esas alarak, yerel dokuyla uyumlu inşa ettiklerini vurgulayan Sungur, "Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası" ile Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği içinde hareket ettiklerini söyledi.

Sungur, "İnşa ettiğimiz 1430 okul içerisinde, 396 derslikli 103 kreş, 19 bin 429 derslikli 87 ilköğretim okulu ve 10 bin 453 derslikli 456 lise bulunuyor. Sosyal ve akademik açıdan nitelikli ve sürdürülebilir eğitimin tamamlayıcısı olan modern projelerimizle, öğrencilerimizin kaliteli öğrenim görmesine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Sungur, eğitim projeleriyle TOKİ'nin ürettiği sosyal donatı sayısının da 43 bin 476'ya ulaştığını bildirdi.

Güvenli ve konforlu yurtlar

Üniversite eğitimini şehir dışında sürdüren öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayabilmeleri ve eğitimlerini başarıyla sürdürebilmeleri için ülkenin dört bir yanında modern yurt ve pansiyonlar yaptıklarına işaret eden Sungur, "Gençlerimizin daha iyi şartlarda barınacakları ve evlerini aratmayacak yurtlarımızı depreme dayanıklı, yüksek teknoloji ve kaliteli malzeme kullanımıyla inşa ettik. Yurtları, öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedeceği, modern ve rahat bir ortamda ders çalışabileceği şekilde tasarladık." dedi.

Modern üniversite binaları

Yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içinde üniversitelerin kampüs binalarını, dersliklerini, hizmet binalarını, araştırma merkezlerini, akademik ve idari binalarını yaptıklarını belirten Sungur, "Bugüne kadar 26 üniversitenin çeşitli kampüs binalarını modern ve donanımlı şekilde tamamlayarak hizmete sunduk. Yükseköğrenim altyapısını güçlendirmek için projelerimize hızla devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük ve en modern kampüslerinden olacak Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin ilk etabının bitirilip hizmete girdiğini ifade eden Sungur, ikinci etabının da tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

TOKİ tarafından yapılan üniversite binalarına ilişkin bilgi veren Sungur, şunları kaydetti:

"Ankara Çubuk Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde fakülte, laboratuvar, spor merkezi, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde laboratuvar, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi binalarını inşa ettik. Çeşitli illerimizde de üniversite binalarının yapımı sürüyor. Bunların en başında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Avcılar Yerleşkesi'ndeki İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesinin yapımı geliyor. Fakülteler tamamlandığında gençlerimiz daha modern bir ortamda eğitim ve öğretim hayatına devam edecek."

Sungur, gençler için hayata geçirdikleri projelere özel önem verdiklerini vurgulayarak, "TOKİ olarak milletimizin ve kurumlarımızın her daim yanındayız, yaptığımız işi sosyal devletin gereği olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

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