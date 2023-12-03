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Türkiye
DHA 03.12.2023 23:19

Tokat'ta yolcu otobüsüne ateş açıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinden İstanbul'a seyir halindeki yolcu otobüsüne, kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. 33 yolcu 1 saat bekledikten sonra firmanın başka bir otobüsüyle yola çıktı.

Tokat'ta yolcu otobüsüne ateş açıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinden İstanbul’a gitmek için ayrılan yolcu otobüsünün motor kısmına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Hacıpazar köyü yakınlarında tüfekle ateş açıldı. İçinde 33 kişinin bulunduğu otobüsün motor kapağını delen saçmalar aracın motoruna hasar verdi.

Olayın ardından otobüsün şoförü yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul’a giden yolcular yaklaşık 1 saat otobüste bekledi.

Tokat'ta yolcu otobüsüne ateş açıldı

Daha sonra firmanın gönderdiği başka bir otobüsle yolcular İstanbul'a gönderildi. Jandarma ekiplerince D-100 yolu kenarında yapılan aramada 3 adet tüfek kartuşu buldu.

Otobüse ateş eden kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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