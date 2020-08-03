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Tokat'ta sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu.
İverönü köyünde sulama göletine giren Hüseyin Gazi Kökçü ile Fatih Kırık, bir süre sonra suda kayboldu.
Yanlarında bulunan bir çocuk, köylülere haber verdi. Vatandaşlar ise durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Tokat AFAD su altı ekiplerinin 10 dakikalık çalışması sonucu 2 çocuğun cesedi göletten çıkarıldı.
Cesetler, savcının yaptığı incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Erbaa Devlet Hastanesi AFADSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 16:51
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