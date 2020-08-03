Öğle saatlerinde Sinop Boyabat İlçesi Koçak Köyü ile Durağan İlçesi'nde orman yangınları çıktı.

İki noktada çıkan yangın için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangınlara karadan müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.