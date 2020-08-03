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Sinop'ta 2 ayrı noktada orman yangını
Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangınlara karadan müdahale ediyor.
Öğle saatlerinde Sinop Boyabat İlçesi Koçak Köyü ile Durağan İlçesi'nde orman yangınları çıktı.
İki noktada çıkan yangın için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangınlara karadan müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Etiketler: sinop orman yangınıSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 16:12
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