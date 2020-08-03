Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı ile Tuna Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.
Dudu Ersöz yönetimindeki otomobil ile Ömer Ekici yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile arabada bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Sivas Bulvarı kayseri kazaSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 16:07
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