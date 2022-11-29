Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta sis: Görüş mesafesi 50 metreye düştü
[Fotograf: AA]
Tokat'ta sis etkili oluyor. Sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Tokat-Turhal kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Sis yüzünden trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
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