Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü koordinesinde Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Seyhan'da bulunan bir depo izlemeye alındı.

Depo ile buraya giriş çıkış yapan tüm araç ve kişiler takip edildi. Operasyon için bütün bilgileri derleyen ekipler, savcılık talimatıyla harekete geçti.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 650 bin lira olan 9 milyon 130 bin makaron ele geçirildi.