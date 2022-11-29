İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir depo ve 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde gümrük kaçağı 1 milyon 400 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 640 doldurulmuş makaron, 610 kilogram kıyılmış tütün ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler M.A, Y.A, M.A. ve C.A'yı gözaltına aldı.