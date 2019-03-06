Türkiye
Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı
06 Mart 2019 Çarşamba 09:32 - Son Güncelleme 06 Mart 2019 Çarşamba 09:33
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin "üniversite ve gizli askeri yapılanması" soruşturması kapsamında 15 şüpheli yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonda şüpheliler yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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