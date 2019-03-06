Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Gece ve sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli değişiklik olmayacak.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 6, Hakkari'de 7, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 5 derece olması bekleniyor.

Rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanmaya ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA