Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Tokat'ta cip ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Muhsin Çağlar idaresindeki otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Gülpınar köyü kavşağında Murat Çınar yönetimindeki ciple çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Selahattin Çağlar olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Mehmet Çağlar, Merve Arduç ve Mustafa Arduç ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Çağlar Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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