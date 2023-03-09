Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir deprem kaydedildi.

Saat 21.55'te olan deprem, yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Olumsuz bir ihbar ulaşmadı, sahada çalışmalarımız devam ediyor"

Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, şu an için olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını ancak sahada çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ünsal, "Yıkılan evlerimiz boşaltıldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı süratle devam ediyor. Vatandaşlarımız da ciddi anlamda duyarlı. Bölgedeki köylerimiz heyelan nedeniyle boşaltılmıştı. Merkez üssü Uğurlu Köyü gözüküyor orada yaşayan yoktu" dedi.

“Şu an için herhangi bir olumsuz bilgi ulaşmadı.”



Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, Adıyaman Sincik’te 21.55’te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki #deprem ile ilgili son durumu @trthaber’de değerlendirdi.https://t.co/IZud7HMBhU pic.twitter.com/VkDXJmUoaT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 9, 2023

Malatya'da ağır hasarlı binanın bir kısmı daha yıkıldı

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Adıyaman'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle ilgili TRT Haber'e şu açıklamaları yaptı:

"Burası Fuzuli Caddesi. Burada zaten binalar yıkıktı. Bir kısmı yarım bir kısmı tam olarak enkaz halindeydi. İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları uzun bir zamandır devam ediyor. Bu bina da yıkıktı, kalan parçası inmiş artçıyla beraber. Herhangi bir canlının olma ihtimali yok."