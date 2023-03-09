Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 22:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntü
Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin büyüklüğünü gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulans beşik gibi sallandı, sağlık personeli koridorda yere düştü.
Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği Hatay'da 112 Acil Komuta Merkezi’nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Görüntülerde deprem esnasında kendilerini dışarıya atmaya çalışan ekiplerin savruldukları anlar ile ambulansın beşik gibi sallanması yer aldı.
Yeni ortaya çıkan görüntüler asrın felaketinin dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.
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