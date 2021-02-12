Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokat'ta çıkan orman yangını 7 saatte söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından 7 saatte söndürüldü. Yangında, 50 dönüm alan zarar gördü.
İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki İkizce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.
İddiaya göre, bölgede piknik yapanların yaktığı ateş nedeniyle çıkan yangın, geniş alana yayıldı.
[Fotoğraf: DHA]
7 saatte söndürülebildi
Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yaklaşık 50 dönüm alanda zarara neden olan yangın, 7 saat süren çalışmayla kontrol altına alınarak, söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Yangın Orman Yangını
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