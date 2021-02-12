Tokat-Sivas karayolu üzerinde kayalıkların üzerinde kurulu olan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Çördük Kalesi yıllara meydan okuyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hatice Uyanık, Tokat Müzesi tarafından tescillenen tarihi yapının birçok bölümünde kaçak kazı yapan definecilerin geride bıraktığı tahribata dikkat çekti.

[Fotoğraf: DHA]

Tarihi ve stratejik önemi büyük

Uyanık, kalenin tarihi geçmişinin ve stratejik öneminin büyük olduğunu vurguladı:

“Kalenin doğu tarafında 2 adet kaya mezarı mevcut. Ayrıca kale içerisinde 2 adet basamaklı tünel ve 2 adet de su sarnıcı bulunmaktadır. Kalede mevcut olan basamaklı tüneller ve kaya mezarları bu kalenin Helenistik dönemde inşa edildiğine işaret etmektedir. Kale üzerine dağılmış olan seramik parçalarından, çanak çömlek parçalarından bu kalenin Helenistik dönemden Osmanlı dönemine kadar farklı uygarlıklar tarafından işgal edildiğine ve savunma amaçlı da kullanıldığına işaret etmektedir."

[Fotoğraf: DHA]

Çördük Kalesi, bugünkü adı ile Kazova Ovası'na güneyden erişimi sağlayan dar bir boğaz üzerinde bulunması nedeniyle stratejik olarak önemli noktada bulunuyor.