Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 09:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Osmaniye'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığı ‘Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-23 Operasyonu'nda, ‘ara, bul, yok et’ taktiği ile çalışma yapıldı.
Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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