Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da ağaç otomobilin üstüne devrildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kadıköy'de etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Fener Kalamış Caddesi'nde sabah saatlerinde, bir binanın otoparkında bulunan defne ağacı, rüzgar ve yağışın etkisiyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, testere ile böldüğü ağacı aracın üzerinden kaldırdı.
Otomobilde maddi hasar oluştu.
Sıradaki Haber
Sakarya'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz