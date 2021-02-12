Çanakkale açıklarında gemide çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale açıklarında Türk bayraklı bir Ro-Ro gemisinin güvertesinde yangın çıktı. Yangın, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İstanbul Tuzla Limanı'ndan, İtalya'nın Trieste Limanı'na doğru gitmek için yol alıyordu.
Türk bayraklı Ro-Ro gemisinin güvertesinden, Çanakkale Kumkale açıklarında bir anda alevler yükseldi.
Çanakkale açıklarında Ro-Ro isimli gemide çıkan yangın Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler duman tahliyesi yapıyor.https://t.co/jJYjKSuhB8 pic.twitter.com/98MNVB4sWp— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2021
193 metrelik gemideki yangına ilk müdahaleyi gemi personeli yaptı.
22 mürettebat ve 4 yolcu bulunuyordu
Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
26 bin 525 grostonluk gemiye iki yönden müdahale edildi.
22 mürettebat ve 4 yolcunun bulunduğu gemi, romörkörler eşliğinde Akçansa Limanı'na götürüldü.
Yangın kontrol altına alındı
Yangın saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Ekipler, 246 aracın bulunduğu gemideki yangına, denizden ve karadan müdahale ederek alevleri söndürdü. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Yangında bazı araçların zarar gördüğü öğrenildi.