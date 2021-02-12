İstanbul Tuzla Limanı'ndan, İtalya'nın Trieste Limanı'na doğru gitmek için yol alıyordu.

Türk bayraklı Ro-Ro gemisinin güvertesinden, Çanakkale Kumkale açıklarında bir anda alevler yükseldi.

Çanakkale açıklarında Ro-Ro isimli gemide çıkan yangın Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler duman tahliyesi yapıyor.https://t.co/jJYjKSuhB8 pic.twitter.com/98MNVB4sWp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2021

193 metrelik gemideki yangına ilk müdahaleyi gemi personeli yaptı.

22 mürettebat ve 4 yolcu bulunuyordu

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

26 bin 525 grostonluk gemiye iki yönden müdahale edildi.

22 mürettebat ve 4 yolcunun bulunduğu gemi, romörkörler eşliğinde Akçansa Limanı'na götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yangın kontrol altına alındı

Yangın saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Ekipler, 246 aracın bulunduğu gemideki yangına, denizden ve karadan müdahale ederek alevleri söndürdü. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Yangında bazı araçların zarar gördüğü öğrenildi.