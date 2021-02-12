Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de iki mahallede 44 kişi karantinaya alındı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde artan koronavirüs vakaları üzerine iki mahallede 11 aileden toplam 44 kişi karantinaya alındı. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak.
Sivrihisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları artış gösterdi. Bunun üzerine Sivrihisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir aldı.
İlçeye bağlı Buzluca Mahallesi'nde 10 aileden toplam 39 kişinin, Kaldırım Mahallesi'nde ise aynı aileden 5 kişinin evlerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Evlerdeki karantina denetimleri ve emniyet tedbirleri jandarma ekipleri tarafından sağlanıyor.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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