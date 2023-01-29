Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta ağılda yangın: 100 keçi telef oldu
[Fotograf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ağılda çıkan yangında 100 keçi telef oldu.
Üzümlü köyü Yaylacı mevkiinde Ali Kökçü'ye ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, ağıldaki 100 keçi telef oldu.
Son Haberler
- 21:13
- 21:35
- 20:44
- 19:49
- 20:29
Sıradaki Haber
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz