Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis, Muş ve Bingöl için kar uyarısı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, yarın öğleden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışının (10-20 cm) etkisini göstereceği tahmin ediliyor.
Yağışın gece yarısına kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Bitlis Muş Bingöl Hava Durumu
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