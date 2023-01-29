Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 130 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı
[Fotograf: AA]
Malatya'da karla mücadele ekipleri, kapanan 130 mahallenin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle 130 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 450 araç ve 900 personelle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Ekipler, buzlanmaya karşı temizlenen yollarda tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.
Etiketler: Malatya Kar Yağışı
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