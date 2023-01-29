Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle 130 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 450 araç ve 900 personelle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, buzlanmaya karşı temizlenen yollarda tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.