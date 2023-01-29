Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor. Yeni haftada Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. Muş ve Bitlis'te kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Hava sıcaklığı düşecek, Türkiye genelinde yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu bölgelerinde 8-10 derece düşecek, sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek.
İç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor
Türkiye'nin büyük bölümünde yağış görülecek.
İç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Muş ve Bitlis'te kuvvetli kar yağışı etkisini gösterecek.
Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?
Ankara'da perşembe günü hariç her gün hafif kar yağışı beklentisi var. Sıcaklık 4-5 derece olacak.
İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklık beklentisi ise İstanbul'da 6-7, İzmir'de 10-12 derece.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Meteoroloji Kar Yağışı
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