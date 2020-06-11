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Tokat'ta 264 kaçak cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'tın Almus ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 264 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada N.S'nin kullandığı aracı durdurdu.
Polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 264 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
N.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: polis ekipleri operasyon Kaçak cep telefonuSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 15:00
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