Kemer Belediyesi ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında, caretta carettalar için iş birliğine gidildi.

Taraflar arasında belediyede imzalanan protokolün ardından açıklama yapan Kemer Belediye Başkan Necati Topaloğlu, Çıralı Sahili'nin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların en önemli yuvalanma alanlarından olduğunu söyledi.

Hayvanların bakımı ve koruyuculuğu yapılacak

Caretta carettaların neslinin devamı için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Topaloğlu, "Kooperatif Başkanı ve Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya ve Çıralı sakinleri yıllardır bu hayvanların korumalığını üstlendi. Biz de belediye olarak kendileriyle protokol imzaladık ve 4 personel görevlendirdik. Arkadaşlarımız ve Çıralı sakinleri bu muazzam hayvanların bakımını ve koruyuculuğunu yapacak." diye konuştu.

Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya ise, "Belediyemizin de desteğiyle saat 21.00'den sonra vatandaşların ve turistlerin sahile inmelerini engelliyoruz. Sahilde caretta carettalar daha rahat yumurtlama yapabilmesi için hiçbir etkinliğe izin vermiyoruz" dedi.

Protokolün amacının Çıralı Sahili ve Çıralı ile Tekirova arasındaki koylar ve kumsallarda caretta carettaların popülasyonunun araştırılması, izlenmesi ve korunmasını sağlamak olduğu kaydedildi.