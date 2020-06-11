Ankara Yenimahalle Aydan Caddesi'nden İvedik Caddesi kavşağı istikametine giden Ömer E. idaresindeki kamyonet, freninin boşalması üzerine, kırmızı ışıklarda bekleyen Selman T. yönetimindeki araca çarptı.

Kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobilde de hasara yol açan kamyonet, daha sonra refüjdeki direğe çarparak durabildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Ömer E, kaldırıldığı Onkoloji Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Kamyonetteki Akgül E. ve Melike E. ile diğer aracın sürücüsü Selman T. de yaralandı. Akgül E. ve Melike E. Şehir Hastanesinde, Selman T. ise GATA'da tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, Karşıyaka Mezarlığı önü, İvedik ve Aydan caddeleri kavşağında aksayan trafik, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.