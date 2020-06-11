Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart'tan itibaren tedbir amaçlı kullanıma kapattığı 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kartlarını yeniden hizmete açtı.

[Fotoğraf: AA]

Covid-19 normalleşme sürecinin başlamasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 10.00-20.00 saatleri arasında, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

[Fotoğraf: AA]

EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre, 416 bin 303 kişinin sisteme kayıtlı olduğu Ankara'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar tarafından pandemi öncesi aylık ortalama 200 bin serbest kart kullanıyordu.