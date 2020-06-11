Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da 65 yaş üzeri vatandaşların ulaşım kartları yeniden açıldı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da Covid-19 tedbirleri kapsamında, 21 Mart'ta askıya alınan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşım kartları yeniden kullanıma açıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart'tan itibaren tedbir amaçlı kullanıma kapattığı 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kartlarını yeniden hizmete açtı.
[Fotoğraf: AA]
Covid-19 normalleşme sürecinin başlamasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 10.00-20.00 saatleri arasında, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
[Fotoğraf: AA]
EGO Genel Müdürlüğü verilerine göre, 416 bin 303 kişinin sisteme kayıtlı olduğu Ankara'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar tarafından pandemi öncesi aylık ortalama 200 bin serbest kart kullanıyordu.
Etiketler: ankara toplu ulaşım ankara ego ankara haberSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 14:15
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