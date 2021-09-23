Tohum hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı
Mersin’in Anamur ilçesinde yanan ormanlar için hazırlanan tohumları çalan 4 şüpheli önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kızılçam kozalağı toplanarak 302 kilogram ağırlığında yaklaşık 4 milyon 800 bin adet tohum elde edildi.
Elde edilen tohumlar ilçede etrafı çitle çevrili yangın ekip binasının müştemilatında muhafaza altına alındı.
Ayıklanıp temizlenme aşamasında olan tohumlar önceki gece akşamı gece 4 şüpheli tarafından çalındı.
Yanan ormanlar için hazırlanan tohumların çalındığını fark eden ekipler, fotokapan görüntülerini inceleyip jandarmaya haber verdi.
Jandarma ekipleri orman işletmesinden aldığı görüntülerden yola çıkarak yaptığı çalışmada 4 şüpheliyi tespit edip yakaladı.
Çalınan tohumlar da bulunarak orman işletmeye teslim edildi.
4 şüpheli tutuklandı
Jandarmada ifadesi alınan 4 şüpheli "Nitelikli hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.