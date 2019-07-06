Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Hasan Demirhan, Veli Karameşe, Berkan Burak Dursun ve Uğur Kuşcu’nun, bu sabah saatlerinde Isparta Aksu ilçesi Dedegöl dağına yaptıkları tırmanış, neredeyse öğrencilerden birinin ölümü ile sonuçlanıyordu.

4 tıp fakültesi öğrencisi, tırmandıkları Dedegöl dağından inişe geçtikleri sırada, öğrencilerden Hasan Demirhan'ın ayağı kaydı ve kayalık alandan sürüklenerek 20 metre aşağı düştü.

Gelen yardım çağrısı üzerine, bölgeye Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrencinin sarp ve kayalık bölgeden tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Bölgeye helikopter sevk edildi, yaralı öğrenci kurtarıldı

Karadan tahliyenin yaralı öğrenci için risk teşkil etmesi nedeniyle bölgeye helikopter talep edildi.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığınca görevlendirilen Sikorsky tipi helikopter ile bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma Timi, yaralanan öğrenciyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan öğrenci tedavi ve muayenesi için helikopterle hastaneye götürüldü. Hastenede tedavi altına alınan öğrencinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: TRT Haber