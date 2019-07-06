Türkiye
Amanos Dağları kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:44 - Son Güncelleme 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:56
İçişleri Bakanlığı Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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