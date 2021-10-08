Bingöl’den Mersin’e kuru fasulye götüren Uğur Özdemir idaresindeki tırın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Şekerdere viyadüğü civarında ısınan lastikleri alev aldı.

Alevler kısa sürede tüm dorseyi sararken sürücü can havliyle kupayı dorseden ayırarak alevlerin kupaya ulaşmasına engel oldu.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu.

Bu sırada dorseyi tamamen saran alevler otoyol kenarında bulunan makilik alan sıçradı. Orman İşlet Şefliğinden gelen destek ekiple beraber hem dorse hem de makilik alandaki alevler yaklaşık iki saatlik çalışma sonunda söndürüldü.

Yangında tırın dorsesi kullanılmaz hale gelirken tonlarca fasulye de zarar gördü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.