Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde park halinde bulunan Fatih D'ye ait tır, freninin boşalması nedeniyle yokuş aşağı hareket etti.

Yaklaşık 70 metre giden tır, 29. Sokak'ta bulunan istinat duvarındaki korkulukları aşarak Ahmet Sarıoğlu'nun evinin giriş kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle giriş kapısı sıkışıp kapanan evin sakinleri kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıktı.

"İtfaiye ekipleri bizi dışarıya çıkardı"

Ev sahibi Ahmet Sarıoğlu, evde 5 kişi olduklarını belirterek, "O sırada çay içiyorduk. Ne olduğunu anlamadım, birden gürültüyle yerimizden fırladık. İtfaiye ekipleri bizi dışarıya çıkardı" dedi.

Bir bölümü istinat duvarında asılı kalan tır, çekici yardımla bulunduğu yerden kaldırıldı.