Toroslar Mahallesi'ndeki bir atölyede akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kerestelerin tutuşması nedeniyle hızla büyüyen yangın ekiplere zor anlar yaşattı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın atölyede maddi hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.