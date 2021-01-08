Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 23:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB'in uzaktan eğitime tablet desteği sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, maddi durumu yetersiz öğrencilere uzaktan eğitimde sıkıntı yaşamamaları için tablet bilgisayar desteğinin sürdüğünü söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tablet desteğinin öncelikle ailenin gelir düzeyine, ailede eğitim çağında bulunan çocuk sayısına ve öğrencinin akademik durumuna göre yapıldığını açıkladı.
Selçuk, öğrencilere doğru ve hızlı şekilde ulaşmak için kriterlerin gözetildiğini ve dağıtımların resmi veriler üzerinden yapıldığını aktardı.
#eğitimdehepbirlikte pic.twitter.com/6Zkf1GBmqI— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 8, 2021
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Uzaktan Eğitim Ziya Selçuk
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