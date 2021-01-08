Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tablet desteğinin öncelikle ailenin gelir düzeyine, ailede eğitim çağında bulunan çocuk sayısına ve öğrencinin akademik durumuna göre yapıldığını açıkladı.

Selçuk, öğrencilere doğru ve hızlı şekilde ulaşmak için kriterlerin gözetildiğini ve dağıtımların resmi veriler üzerinden yapıldığını aktardı.