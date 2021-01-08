Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 23:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon'da örtü yangını
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, orman ve çalılık alanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve orman işçileri, yangına müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nin yüksek kesiminde yer alan ormanlık ve çalılık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale etti.
Yerleşim yerlerine uzak olan yangının, rüzgarın da etkisiyle sürüyor.
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